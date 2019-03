Lhala Mayová o brexitu? Z Británie zní závažné obvinění

Rozhodnout musejí poslanci

Mayová tuto skutečnost přiznala po tlaku poslanců ze své vlastní strany i zástupců EU, poukazuje renomovaný deník. Kritizuje, že kabinet Mayové se rozhádal s evropskými lídry, navíc je terčem posměchu britské veřejnosti.

„Konzervativní poslanci otevřeně říkají, že je čas, aby Mayová odešla,“ pokračuje editorial. Za mimořádnou označuje skutečnost, že vlastní strana premiérky tvrdí, že jiný předseda vlády má větší šanci obnovit důvěru, na které závisí budoucnost vlády i celé země.

Ještě mimořádnější je situace, kdy zastánci brexitu naznačují, že premiér z Labouristické strany by mohl být lepší než stávající konzervativní premiérka, konstatuje britský server. Deklaruje, že strůjcem svého neštěstí je ovšem sama Mayová, která tlačila hranice politického ponížení na neúnosnou mez.

Doslova apoštolský přístup Mayové k brexitu může vysvětlovat fakt, že současná premiérka podporovala setrvání země v EU a nyní musela projevit horlivost konvertity, aby přesvědčila zastánce brexitu, nastiňuje The Guardian. Dodává, že politička ovšem nedokázala pochopit, že premiér musí dokázat přetáhnout ostatní na svou stranu, činit kompromisy a vystupovat jako lídr.

Mayová proti tomu nekomunikovala, neodpovídala na otázku a nečinila rozhodnutí na základě získané zpětné vazby, vysvětluje prestižní server. Podotýká, že v momentě, kdy s takovým hodnocením přicházejí poslanci z její vlastní strany, není problém pouze v politickém kurzu, ale též v neprostupných osobních bariérách.

„Jediná cestou, jak nyní postupovat, je nechat zákonodárce odhalit a projevit názor parlamentu,“ píše respektovaný deník. Britští poslanci podle něj musejí převzít iniciativu a rozhodnout, co se v dolní komoře parlamentu bude odehrávat a v jakém časovém rámci.

V takovém případě zřejmě dojde k sérií hlasování o kompromisních možnostech brexitu, očekává The Guardian. Konstatuje, že čím dříve se většina poslanců přikloní k alternativě vůči opuštění EU bez dohody, tím lépe.

Stále silnější polarizace

Polarizován ovšem není pouze britský parlament, ale celá země a voliči drží zákonodárce v nejistotě, poukazuje prestižní server. Varuje, že nelze podceňovat možné otřesy vyplývající z takové situace, kterou ilustruje i prohlášení ministra financí Philipa Hammond jdoucí proti oficiální vládní politice, podle něhož si možnost vypsání druhého referenda o brexitu zaslouží zvážení.

Skutečnost, že Hammond nebyl za svou poznámku odvolán, ukazuje podle editorialu abnormálnost situace. „Pokud parlament převezme kontrolu nad vývojem, pak otevře cestu k možnému stranickému přeskupení,“ soudí britský deník. Vysvětluje, že dohoda o brexitu, která by prošla parlamentem pouze díky hlasům opozice, by vytvořila novou parlamentní většímu, což je důvod, proč ministr pro brexit Stephen Barclay varuje, že daný scénář by vedl k předčasným volbám.

Nové volby by mohl uvítat lídr opoziční labouristů Jeremy Corbyn, který se domnívá, že země je připravena na nejlevicovějšího premiéra ve své historii, připouští The Guardian. Zdůrazňuje však, že zatímco konzervativci jsou stranou za brexit, kterou vede osoba preferující setrvání v EU, labouristé jsou stranou stoupenců členství v unii, kterou vede někdejší zastánce brexitu.

Pokřik „Kde je Jeremy Corbyn?“, který zněl na sobotní masivní demonstraci proti brexitu by měl lídra labouristů přimět k přemýšlení o další strategii, nabádá renomovaný server. Naznačuje, že volby by patrně nevedly k opětovnému nastolení jednobarevné vlády, přestože britský volební systém nadále vytváří iluzi, že dokáže generovat jasnou parlamentní většinu.

Velké britské strany jsou však vnitřně rozdělené a brexit přináší ještě polarizovanější bipartijní systém a polarizovanější elektorát, když oslabuje tradiční pravo-levé dělení, vysvětluje editorial. Připomíná, že v minulosti byly velké strany v Británii schopné oslovit pravici i levici, když sestavovaly koalice ovládané centristy jednotlivých stran.

Centristé v Konzervativní straně jsou však oslabováni bezhlavou populistickou politikou, a tak Mayová mimo jiné nezpochybnila odchod z EU jako takový, jelikož by se její strana mohla přiklonit k tvrdému brexitu, konstatuje The Guardian. Považuje to za důkaz, že hlavní britské politické strany jsou rozdělené a nedokážou se vypořádat s ničivými následky brexitu, což by mělo znepokojovat všechny Brity.