Britští poslanci přebírají kontrolu: Mayová by mohla odstoupit výměnou za schválení dohody

Na stole leží celkem 16 návrhů

K hlasování je zapotřebí prozkoumat předložené nábrhy. Zde je 7 hlavních:

1) Odchod bez dohody s Evropskou unií

2) Zrušení článku 50, který by vedl k anulování brexitu a setrvání v Evropské unii (EU)

3) Organizace nového referenda o brexitu

4) Odchod z EU podle smlouvy dohodnuté Theresou Mayovou s EU

5) Dohoda o posíleném volném obchodu inspirovaná dohodou mezi Kanadou a EU

6) Celní unie s EU

7) Dohodu podle norského vzoru, která předpokládá, že Spojené království zůstane součásti jednotném trhu, stejně jako i v celním režimu

Poslanec Letwin: Budeme muset hledat kompromis

Podle konzervativního poslance Olivera Letwina, který stojí za pozměňovacím návrhem, jenž v pondělí večer rozhodl, že parlament bude mít volnou ruku ve stávajícím procesu brexitu, poslanci budou muset podpořit více než jeden návrh, aby z nich mohla vzejít většina.

„Budeme muset hledat kompromis. Víme, že pokud budeme hlasovat pouze pro jednu volbu, nedosáhneme většinového řešení, " řekl poslanec pro BBC. Poslanec Oliver Letwin také vysvětlil, že volit pouze jediným hlasováním, spíše než možnost po možnosti, by mělo zabránit některým poslancům, aby „falšovali" pořadí.

Poslankyně Hilary Bennová, členka labouristické komise a předsedkyně parlamentního výboru pro brexit, prohlásila, že příští týden, pravděpodobně v pondělí, se bude konat další hlasování, aby se ještě více snížil počet možností, píše Reuters.

Vláda nebude povinna přijmout možné varianty, které vzejdou z hlasovaní poslanců. Premiérka Theresa May vyhlásila že odmítne jakoukoli možnost, která by ji neumožnila vyjednávat s EU, nebo která by byla v rozporu s volebními sliby Konzervativní strany z roce 2017. Mezitím by předsedkyně vlády mohl znovu podat žádost o novém hlasování o brexitu.

„Předsedkyně vlády by mohl dosáhnout na poslední chvíli dohodu ve čtvrtek nebo v pátek. Pokud se tak stane, nebude nikdo šťastnější než já, " řekl poslanec Oliver Letwin. „Pokud se to však nestane a pokud v pondělí jeden nebo více návrhů získá většinovou podporu v Dolní sněmovně, budeme muset spolupracovat s vládou na jejich realizaci," dodal.

Poslanecká sněmovna již v roce 2003 přikročila k tzv. indikativnímu hlasování při reformě Sněmovny lordů, ale žádná možnost tehdy nezískala většinu, připomíná Reuters.

Mayová by mohla odstoupit výměnou za schválení dohody

Premiérka Theresa Mayová by mohla ve středu večer navrhnout konzervativním poslancům datum svého odstoupení výměnou za dohodu o brexitu, kterou uzavřela s Evropskou unií a kterou sněmovna v lednu a březnu jednoznačně odmítla. Tu by ale mohla opět předloží ke konci týdne k hlasování, informuje agentura Reuters.

Podle bulvárního liste Sun, Graham Brady, předseda výboru 1922, řekl Therese Mayové v úterý, že zvolení poslanci již chtěli, aby odstoupila před létem.

Britský premiér se sejde kolem 18 hodiny (17:00 GMT) ve Westminsterském paláci ve výboru, kde se všichni zvolení konzervativci scházejí od roku 1922 s výjimkou těch, kteří vykonávají ministerské funkce.

Mezitím se mají sejít volení zástupci sněmovny od 15 hodiny (14:00 GMT), aby učinili „indikační hlasování" o různých možnostech pro brexit a převzali nad ním kontrolu na několik hodin

Mluvčí sněmovny John Bercow si vybere nakonec z celkem 16 možností, které budou poslancům předloženy k hlasování. Ten bude hlasovat 20 hodině (19:00 GMT) a výsledky budou vyhlášeny ve 22 hodin (21:00 GMT).

Demokratická unijní strana Severního Irska (DUP) tvrdí, že se její postoj s ohledem na brexit nezměnil, protože se obávala zvěsti, že by to znamenalo dlouhé odložení odchodu Spojeného království. DUP říká, že preferuje odchod bez přijetí dohody s Evropskou unií (/EU), kterou vyjednala premiérka Theresa Mayová.