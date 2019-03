Kocourkov v EU? Záchrana uprchlíků na moři má pokračovat, ovšem bez lodí

Předběžná dohoda diplomatů zemí EU z úterního večera o další podobě operace, která byla zahájena kvůli vysokému počtu migrantů připlouvajících v roce 2015 přes Středozemní moře do Evropy, musí být ještě do konce měsíce formálně odsouhlasena. Stát by se tak mělo podle informací ČTK už dnes. Důraz má být nově kladen na pozorování oblasti ze vzduchu a na pokračování výcviku libyjské pobřežní stráže.

zdroj: YouTube

Jakmile členské země věc oficiálně potvrdí, ukončí velitel Sophie veškerou činnost do operace zapojených plavidel, uvedla Kocijančičová. "My se budeme snažit zmírnit efekty, které to bude mít, ale je zjevné, že mandát naplňován nebude," podotkla. Sophia má také například kontrolovat embargo OSN na dovoz zbraní do Libye a na nelegální vývoz ropy z ní.

Itálie, která má v operaci významné slovo, neúspěšně žádá ostatní země EU, aby si přebíraly uprchlíky, které lodě operace v souladu s námořním právem zachrání na moři a které by měly vysadit v nejbližším bezpečném přístavu, v naprosté většině případů italském. Vláda v Římě postupuje v této věci radikálně a odmítá například vpouštět do svých přístavů lodě nevládních organizací s naloděnými migranty.

Neúspěšné jsou ale stále snahy států unie dohodnout - v souladu se závěry jednoho ze summitů EU - vznik "vyloďovacích středisek", ať už v EU či v zemích mimo ni, kde by mohla plavidla lidi zachráněné na moři bezpečně a pod kontrolou vyloďovat.

"Řešení okolo vyloďování zatím nebylo nalezeno," potvrdila dnes mluvčí komise. Pozastavení námořních operací podle Kocijančičové přímo souvisí s pokračující snahou vymyslet, co mají evropské lodě z operace Sophia se zachráněnými migranty vlastně dělat.

"Od počátku dáváme jasně najevo, že operace Sophia je zásadní částí práce EU na likvidaci obchodního modelu pašeráků migrantů a na zlepšení bezpečnosti a stability ve Středozemním moři," podotkla dnes mluvčí.