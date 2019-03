Strůjce brexitového referenda se opět ozval, vyzývá k druhému hlasování

"Začněme nyní s obnovou naší sítě," vyzval ředitel kampaně Vote Leave, který je britskými médii označován za skrytého strůjce nečekaného výsledku brexitového referenda. "Porazit je znovu a výrazněji bude jednodušší než v roce 2016," dodal Cummings.

V červnu 2016 hlasovalo 17,4 milionu voličů pro odchod z EU, zatímco setrvání podpořilo 16,1 milionu. Oponenti od té doby vyzývají k opakování referenda, což podporuje zvláště část labouristických poslanců či skotští nacionalisté. Zejména vládnoucí konzervativci, včetně premiérky Theresy Mayové, jsou však proti.

Podle Cummingse pohrdají politici usilující o nové referendum veřejností. Konzervativní zastánci odchodu z EU bez dohody však sehrávají role "užitečných idiotů" tím, že odmítají dohodu vyjednanou Mayovou a přispívají tím k hrozbě setrvání v unii, myslí si Cummings.

