Čaputová je stále favoritkou voleb, sázkaři riskují

Ve Fortuně věří Čaputové 90 procent sázkařů. "Vítězství Šefčoviče by pro sázkový svět bylo snad ještě větší senzací než úspěch Donalda Trumpa. V kontextu kurzu se tak spíše než na vítěze voleb sází na to, jak výrazným rozdílem ve druhém kole Čaputová zvítězí. Jako zcela reálné se ukazuje, že by mohla získat přes 60 procent hlasů," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.

V Tipsportu jsou sázky téměř vyrovnané. Podle bookmakera společnosti Pavla Boška kurz 1,01:1 na vítězství Čaputové, kdy za vsazenou stovku získá výherce korunu, sázkaře už příliš neláká. "Proto naopak zkoušejí lákavý kurz 17:1 na outsidera druhého kola Maroše Šefčoviče. Největší sázku za 470.000 korun při kurzu 1,24:1 jsme však přijali na Čaputovou," doplnil Boško.

U Chance jde na vítězství Čaputové 54 procent sázek. Podle mluvčí firmy Markéty Světlíkové Chance přijala nejvyšší sázku za 60.000 korun. Šla na vítězství Čaputové.

Sazkabet eviduje 95 procent sázek na Čaputovou. "Na její vítězství máme kurz 1,01:1. Od prosince nastal velký obrat. Na Šefčoviče jako jednoho z favoritů šlo tehdy vsadit za 2,4:1, na výhru Čaputové jsme měli kurz 7,5:1," dodal mluvčí společnosti Václav Friedmann.

Ještě v únoru sázkaři tipovali prezidentem hlavně slovenského vědce Roberta Mistríka. Na konci února se však vzdal kandidatury a veřejně podpořil Čaputovou.

První kolo slovenských prezidentských voleb, které se konalo 16. března, vyhrála Čaputová se ziskem 40,56 procenta hlasů. Šefčoviče podpořilo 18,66 procenta voličů. Třetí místo obsadil soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin se 14,3 procenta a čtvrté s 10,4 procenta šéf krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba. Na páté příčce je bývalý předseda parlamentu František Mikloško s 5,7 procenta a na šesté šéf vládní strany Most-Híd Béla Bugár s 3,1 procenta hlasů.