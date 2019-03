Theresa Mayová slíbila, že po schválení brexitové dohody odstoupí

"Mayová řekla poslancům: Nezůstanu ve funkci pro další fázi vyjednávání," napsal například na twitteru šéf politického zpravodajství bulvárního deníku The Sun Tom Newton Dunn.

Breaking: May tells MPs: “I will not remain in post for the next phase of the negotiations”. — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) 27. března 2019

O tom, že premiérka konzervativním poslancům slíbí svou brzkou rezignaci výměnou za podporu dohody o brexitu, britská média v posledních dnech mohutně spekulovala. Před zákonodárci dnes Mayová neuvedla konkrétní datum svého odchodu, pouze řekla, že je připravena v čele vlády skončit "dříve, než jsem zamýšlela, abych udělala to, co je správné pro naši zemi a pro stranu".

"Vím, že je zde touha po novém přístupu a po novém vedení pro druhou fázi brexitových vyjednávání - a já tomu nebudu stát v cestě. (...) Ale musíme prosadit dohodu (o vystoupení z EU) a zajistit brexit," cituje z premiérčina projevu televize Sky News.

Podle britských novinářů dala Mayová jasně najevo, že pokud poslanci podpoří brexitovou dohodu, začala by na konci května volba nového lídra. "Ale co když (dohoda) nikdy neprojde?" ptá se na twitteru reportér Sky News Lewis Goodall. "Není to jasné," odpovídá hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová. Zdroj z úřadu premiérky jí údajně sdělil, že "pak by to bylo úplně o něčem jiném".

Poslanci Konzervativní strany až do prosince nemohou Mayovou z funkce odvolat, neboť se o to neúspěšně pokusili na konci loňského roku a stranická pravidla říkají, že to opět mohou zkusit až po 12 měsících. Řada prominentních hlasů ve straně však uváděla změnu vedení jako podmínku pro podporu brexitové dohody s Bruselem. V úterý večer například tento přístup jasně formuloval exministr zahraničí a jeden z možných uchazečů o premiérský post Boris Johnson.

Vláda podle všeho plánuje třetí hlasování o dohodě s EU uspořádat v pátek, od jejího prosazení je však stále poměrně daleko. Kromě šéfa Dolní sněmovny Johna Bercowa jí stojí v cestě i dosud odmítavý postoj severoirské Demokratické unionistické strany (DUP). Ta by mohla své aktuální stanovisko upřesnit v tiskovém prohlášení očekávaném ještě dnes večer.

"Žádám všechny v této místnosti, aby podpořili dohodu, abychom mohli dokončit svou historickou povinnost, tedy naplnit rozhodnutí britského lidu a opustit Evropskou unii hladce a spořádaně," apelovala dnes Mayová na stranické kolegy.