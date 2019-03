Zoufalý manévr Mayové. Ne, Ne, Ne, Ne, Ne, Ne, Ne a Ne, komentuje tisk pat v Británii

Nabídku Mayové dát všanc svou politickou kariéru, aby zachránila svůj plán pro odchod z Evropské unie, označil The Washington Post za "zoufalý manévr". A na adresu britských poslanců uvedl, že "je zcela jasné, že parlament stále neví, co si má o brexitu myslet".

Britská Dolní sněmovna ve středu odmítla všech osm alternativních poslaneckých návrhů jak postupovat při odchodu z Evropské unie, a to včetně brexitu bez dohody. Světová média si všímají toho, že nejblíže schválení byl návrh takzvaného "měkkého brexit", kdy by stále existovala bezcelní zóna s Evropskou unií. Tento plán neprošel o osm hlasů. Návrh hovořící o vyhlášení druhého referenda o odchodu z EU neprošel o 27 hlasů.

"V den, kdy si parlament myslel, že převezme kontrolu nad brexitem, dění stále dominuje Mayová a její dohoda," shrnul dění The Washington Post.

Pokud jde o brexit, je to Ne, Ne, Ne, Ne, Ne, Ne, Ne a Ne, píše server Politico v reakci na osm neúspěšných hlasování. "Fakt, že nebylo dosaženo žádného výsledku, jen podtrhuje složitost a naprostou nekontrolovatelnost politické krize v Británii," dodává.

