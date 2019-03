Čína a Evropa mají (zatím) asymetrické vztahy. Společná smlouva se čte jako manifest proti Trumpovi, tvrdí francouzský večerník

Není jenom jeden multilateralismus. „Je multilateralismus a multilateralismus," píše večerník. A potom je také doslova „tělo", jak píše o základech nové strategie. „Můžeme mít, podle toho, zda ještě Číňan nebo Evropan, stejný cíl, ale k tomu, jak se k němu dostat, k tomu můžete použít rozdílné cesty," dodává.

Jednotná víra v multilateralismus, manifest proti Trumpovi?

To si patrně podle listu řekli čtyři vedoucí představitelé, kteří si sedli vedle sebe v Élysejském paláci, sídle francouzského prezidenta, ve středu 26. března, když přišel ten správný okamžik, aby „v jednotě vyznali svou víru v multilateralismus". Čínský prezident Si Ťig-pching a jeho tři evropští partneři: předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron „učinili, co od nich bylo očekáváno, aniž by ale zcela dokázali odstranit všechna podezření".

Jaká jsou ta očekávání? A jaká jsou ta podezření? Očekává se od nich, že potvrdí „vůli udržet světový řád" v „rámci spolupráce", a to vůči „americkému unilateralismu". Alespoň slovně se tak děje. Společná francouzsko-čínská deklarace ve 37 bodech, jíž podepsali oba prezidenti, se čte jako „manifest proti Trumpovi", od témat klimatické změny až po smlouvu o íránském nukleárním programu, vypočítává večerník její význam.

Očekávalo se rovněž, že to bude příležitost k vyjádření „evropské jednoty" vůči Číně, tomuto „obrovi, jenž nemá rád nic jiného, než hrát kartu bilateralismu" s každým ze členů evropské osmadvacítky. „Gesto jednoty bylo kruciální," píše editorial večerníku Le Monde.

A dále se domnívá, že přítomnost kancléřky Merkelové a předsedy Junkcera přineslo „historickou dimenzi" návštěvy prezidenta Si; chvílí přitom prezidenta Macrona, že s touto iniciativou přišel. „Tím, že se rozšířil na tyto dva přední evropské partnery původně dvoustranný summit francouzsko-čínský, prokázal (prezident) Macron upřímnost svého evropského přístupu a dal tělo nové strategii Bruselu vůči Číně," píše liberálně-levicový list.

Dokument, který byl publikován před dvěma týdny, Evropská komise nabídla „důležitý obrat", když přijala postup jako „systematický": týká se zejména čínské konkurence, a doporučila členským státům Evropské unie (EU), aby utvořila „akční plán", jenž by tomuto čínskému postupu „koherentním a jednotným" způsobem čelil.

„Strategický obrat" je zatím jenom „první otočkou"

Tři evropští představitelé v Paříži ukázali čínskému prezidentu, že tento „strategický obrat" berou vážně. Merkelová i Juncker „otevřeně evokovali" požadavek „reciprocity" otevřených trhů,které dosud mají silnou asymetrickou povahu, na níž je čínský prezident zvyklý. Macron připomněl „naivnost", jaká dosud panuje ve vztazích mezi Evropu a rostoucí Čínou.

A nyní tedy ta podezření! Týkají se zejména čínského mocenského plánu rozlehlé „nové hedvábné stezky". Prezident Si sice vyzýval k překonání „nedůvěry", ale poskytl jen malé záruky, aby toto „podezření", jehož sám lituje, zaplašil. „Co se týče Evropanů, mají ještě dlouhou cestu k tomu, aby mohli prezentovat jako skutečná sjednocená fronta," míní Le Monde, neboť „přítomnost paní Merkelové a pana Junckera po boku pana Macrona" nezrušila podpis, který o čtyři dny dříve v Římě podepsal o „hedvábných stezkách" prezident Si s italskou vládou, která se rozhodla v tomto „postupovat sama".

A co se týče horkého tématu čínského telekomunikačního giganta Huawei? „Komise v úterý zvolila ponechat členským státům, aby se k tomu postavily samostatně".

„Číňané a Evropané se znovu sejdou 9. dubna na summitu Čína-EU. Cesta to bude dlouhá, ale v úterý to byla první dobrá otočka," uzavírá francouzský večerník Le Monde ve svém editorialu.