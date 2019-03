Zmatky při hlasování o článcích 11 a 13? Zdechovský vznesl námitku

Zdechovský dnes ČTK sdělil, že hlasování provázely zmatky, včetně potíží s tlumočením, a někteří poslanci nevěděli, o čem hlasují. O námitce by měl rozhodnout šéf europarlamentu Antonio Tajani.

Návrh hlasovat o pozměňovacích návrzích, které mohly osud směrnice, proti níž v evropských městech o uplynulém víkendu protestovaly tisíce lidí, změnit, neprošel o pouhých pět hlasů. Proti bylo 317 poslanců a pro 312. Třináct poslanců ale své hlasování dodatečně opravilo - deset uvedlo, že chtělo hlasovat pro možnost připustit pozměňovací návrhy, dva byli proti a jeden se zdržel. Kdyby tito zákonodárci skutečně v úterý hlasovali podle svých nynějších proklamací, pak by návrh hlasovat o pozměňovacích návrzích prošel.

Mezi poslanci, kteří požádali o opravu, jelikož v úterý hlasovali proti návrhu, i když měli v úmyslu hlasovat pro, byli i české europoslankyně Dita Charanzová a Martina Dlabajová (obě ANO). "Hlasování bylo poměrně zmatečné, opravu jsem provedla hned po jeho skončení. Možnost oprav se v EP běžně využívá, není výjimkou, kdy dojde například ke změně pořadí hlasovaných bodů. K omylu dojde snadno," vysvětlila svůj krok Charanzová.

Námitkou se nyní zabývá předseda parlamentu Antonio Tajani. "Na rozhodnutí má 24 hodin, tedy do dnešního odpoledne," uvedl Zdechovský. Dodal, že pokud Tajani námitku zamítne, chce se spolu s dalšími nespokojenými poslanci z různých parlamentních frakcí obrátit na unijní soudy. Odhadl, že těchto poslanců by nakonec mohlo být až 200.

Například server Politico ale upozornil, že podle některých hlasů z europarlamentu může být snaha dotčených poslanců upozornit na zmatek kolem hlasování způsobem, jak ospravedlnit svůj postoj před voliči, kteří s reformou autorského práva nesouhlasí. "Mám velké obavy, že některé "chyby" mohly být záměrné, a oprava hlasování je pro poslance cestou, jak uniknout tlaku," napsal na twitteru asistent španělského europoslance Ramona Tremosy.

