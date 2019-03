Brexit bez dohody? EU má obavy ze "salámové taktiky" Británie

Před začátkem jednání s Británií jako zemí mimo EU o budoucích obchodních a dalších vztazích tak budou státy sedmadvacítky i v případě brexitu bez dohody nejprve řešit finance, které má britská strana do konce roku 2020 doplatit do unijního rozpočtu. Chtít budou také dojednat zajištění práv občanů EU na britských ostrovech a Britů v unii a rovněž klíčovou a komplikovanou otázku režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Generální tajemník Evropské rady Jeppe Tranholm-Mikkelsen tuto trojici bodů na schůzce jednoznačně popsal jako "fakta, která jsou (od britské strany) očekávána" a není o nich možné s Londýnem vyjednávat. Selmayr, blízký spolupracovník šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, zase zdůraznil, že státy EU musí vůči Londýnu po případném brexitu bez dohody udržet dosavadní jednotu.

Obavy prý má ze "salámové taktiky", kdy se Británie bude snažit o bilaterální smlouvy s jednotlivými unijními zeměmi či domlouvat konkrétní věci v určitých pro Londýn důležitých sektorech.

At 10:00 hrs the #RevokeArticle50 petition stands at 5,960,911 signatures. Just 39,089 signatures to get to reach 6 million.



