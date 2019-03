Potřetí "ne". Britští poslanci zase odmítli brexitovou dohodu

Dnes poslanci rozhodovali na rozdíl od prvních dvou hlasování jen o samotné dohodě, nikoli o souběžně dojednané politické deklaraci o budoucích vztazích Británie s Evropskou unií.

Oddělením obou dokumentů vláda splnila podmínku předsedy sněmovny Johna Bercowa, který odmítl, aby zákonodárci dvakrát hlasovali o stejném návrhu.

PM Theresa May says "we are reaching the limits of this process in this House", saying UK will now probably have to take part in European elections after MPs rejected her #Brexit withdrawal agreement



