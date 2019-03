Riziko brexitu bez dohody je naprosto reálné, varují evropští lídři

"Jedna z cest ke spořádanému brexitu se nyní uzavřela. To nám nechává otevřenou jen jednu možnost, a to, že Britové před 12. dubnem jasně sdělí, co si přejí," řekl novinářům šéf nizozemské vlády. Odkázal tak na výsledky nedávného unijního summitu, který Británii povolil odklad data brexitu z 29. března na 12. dubna, pokud dohoda opět neprojde.

Právě 12. duben může být datem, kdy Británie EU bez dohody opustí, pokud unii nepožádá o další odklad. Ten ale lídři sedmadvacítky schválí jen v případě, kdy Londýn předloží jasný plán, jak se z patové situace dostat. Ve hře je například dlouhý odklad kvůli konání voleb v Británii či vypsání nového referenda nebo dokonce odvolání brexitu jako takového.

"Lituji dalšího odmítnutí dohody o vystoupení. Dále se budeme zasazovat o spořádaný brexit, i když ten je stále méně pravděpodobný," uvedl rakouský kancléř Kurz.

Wenn in den nächsten zwei Wochen seitens Großbritanniens kein Plan vorgelegt wird, wird es leider zu einem Hard #Brexit kommen. Auf einen solchen sind wir aber als #Österreich und als #EU gut vorbereitet. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 29. března 2019

"Pokud během následujících dvou týdnů Británie nepředloží žádný plán, pak bohužel nastane tvrdý brexit. Na ten jsme nicméně v Rakousku i celé EU dobře připravení," stojí dále v jeho prohlášení.