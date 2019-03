Všechny možnosti kolem brexitu jsou ve hře, říká šéf toryů Brandon Lewis

V pondělí zákonodárci budou hlasovat o možnostech, jaké nyní mají. "Musíme se podívat na všechny možnosti," řekl dnes předseda konzervativců Brandon Lewis v rozhlasové stanici BBC. Dolní sněmovna nedávno odmítla brexit bez dohody, zrušení brexitu a při hlasování tento týden i osm poslaneckých návrhů, jak postupovat při odchodu z EU.

Vládní zdroje, na něž se odvolává BBC, nevylučují, že dojde na rozhodování mezi variantou, jakou v pondělí vyberou poslanci, a premiérčinou brexitovou dohodou dojednanou s Evropskou unií. Mayová si stále nedokázala získat rebelující poslance z řad vlastní strany - jak zastánce setrvání Británie v unii, tak ty stoupence brexitu, podle nichž současná dohoda zachovává příliš úzké vazby Londýna na Brusel.

Většina konzervativců navíc nyní zastává názor, že je třeba v nejbližších týdnech opustit evropský blok i za cenu, že to bude zcela bez dohody. Podle listu The Sun podepsalo 170 z 314 poslanců vládní strany dopis adresovaný ministerské předsedkyni, v němž ji vyzývají, aby za každou cenu předešla dlouhému odkladu brexitu. Ten by vyžadoval, aby se britští voliči zapojili koncem května do voleb do Evropského parlamentu.

Podle zdrojů blízkých premiérce se bude Mayová dále snažit získat podporu v Dolní sněmovně, protože její snahy prý "jdou správným směrem", uvedla BBC. K takovému přesvědčení dospěla na základě toho, že proti její brexitové dohodě se v pátek postavilo méně poslanců než při předchozích hlasováních.

Lídr opozice Jeremy Corbyn dnes prohlásil, že labouristé předloží parlamentu návrh počítající s vytvořením celní unie mezi Británií a EU, čímž by se předešlo vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem. Jeho strana prý hledá podporu i mezi poslanci dalších parlamentních skupin. "Je čas, aby to vzali do rukou rozumní lidé," řekl podle listu The Guardian Corbyn na mítinku ve Walesu, kde kritizoval Mayovou za vyváření "chaosu" a "šikanování" či "výhrožování" poslancům. Dosavadní labouristické návrhy, které počítají s těsnějšími vazbami na unii než chce Mayová, v parlamentu většinovou podporu nezískaly.

Británie měla podle původního scénáře opustit Evropskou unii v pátek. Minulý týden Británii unijní summit umožnil odklad brexitu na 12. dubna. Po pátečním hlasování v britském parlamentu předseda Evropské rady Donald Tusk svolal mimořádnou schůzku prezidentů a šéfů vlád zemí EU na 10. dubna. Představitelé unijních zemí se po třetí porážce Mayové v parlamentu shodli na tom, že pravděpodobnost, že Británie vypadne z EU bez dohody, výrazně vzrostla.