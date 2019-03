Kdo se stane slovenským prezidentem? Výsledek bude záviset na účasti, myslí si Šefčovič

"Bude to záležet od toho, jaká bude volební účast. Apeluji na to, aby účast byla co nejvyšší," odpověděl Šefčovič na dotaz ČTK, zda očekává těsný volební výsledek.

V prvním kole prezidentských voleb získal Šefčovič 18,66 procenta hlasů. Výrazně tak zaostal za Čaputovou, kterou tehdy podpořilo 40,57 procenta voličů.

Podle Šefčoviče je důležité, aby nový prezident byl zvolen co možno největším počtem voličů. "Chtěl bych pozvat všechny lidi na Slovensku, aby přišli volit, abychom měli po celém Slovensku tak vysokou volební účast jako naposledy v Bratislavě," uvedl eurokomisař, který svůj hlas v prezidentských volbách odevzdal spolu s rodinou v jedné z bratislavských základních škol.

V prvním kole prezidentských voleb byla nejvyšší volební účast z osmi slovenských krajů v Bratislavském kraji, ve kterém Čaputová dominovala a dosáhla lepšího výsledku než v průměru za celou zemi.