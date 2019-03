Předsednictví Česka v EU si vyžádá stovky nových pracovních míst

Kolik bude celá příprava pro rok 2022 a samotné předsednictví stát, původní materiál neuvádí. V letech 2007 až 2009 bylo na přípravu a předsednictví podle dokumentu vyčleněno 3,75 miliardy korun, což je v dnešních cenách 4,32 miliardy korun. Dokument je úvodní informací o nárocích na předsednictví. Podrobný návrh rozpočtu by měla vláda dostat do konce dubna a každý rok jej aktualizovat.

Jsou to ohromné náklady a samozřejmě jsem to kritizoval a z toho vznikla nějaká fáma a nepravdivá informace, že nechceme pořádat předsednictví. Jasně, že chceme! Ale určitě efektivně a transparentně a chceme se na to dobře připravit.