Slovenská média jsou štěstím bez sebe. Chválí národ za volby

"Národ řekl ano Čaputovej, odmítl Fica," píše deník Sme a v narážce na rétoriku šéfa vládní strany dodal, že "budoucnost nemusí být přeplněná nepříteli národa, voláním po čistokrevné identitě, drobty pro masy a štvaním proti novinářům". Slovensko podle listu vykročilo z křižovatky a odmítlo politiku, "která chrání vyvolenou vrstvu, korumpuje a vydírá a pro své politické přežití obětuje budoucnost národa".

"Zuzana Čaputová je prezidentka Slovenska. Žádná volba menšího zla. Ona je nadějí, že zdomácní nová politická kultura a že slušnost nebude v politice anomálií, za kterou děkujeme jakoby to neměla být samozřejmost," napsala šéfredaktorka listu. Čaputovou podle ní čeká hodně práce, protože "bude muset být protiváhou těch, co jsou připraveni osud Slovenska prodat za další roky u moci", a tak "prezidentka bude muset vysvětlovat, že demokracie je křehká, a poukazovat jasně na to, kdy ji ztrácíme".

Pravda zdůrazňuje, že v Zuzaně Čaputové má země prezidentku, která má jasno v našem ukotvení v evropském prostoru a hlásí se k hodnotovému systému otevřené demokracie: "To by měly být výborné zprávy pro všechny voliče."

Čaputová vstoupila na scénu jako nová tvář, ale sama novost a neokoukanost by ji k úspěchu podle komentátora nepomohly, Čaputová na sebe upozornila svou věcností, přirozeně nekonfliktním vystupovaním a otevřeností, s jakou bez taktizování odpovídala i na "choulostivá" témata.

"Obě kola slovenských prezidentských voleb 2019 ukázala, že takzvané kulturní války a zástupná témata u nás volby ještě stále nerozhodují. Navzdory vybičovaným emocím jsme zažili volby hlavy státu, za které se určitě nemusíme stydět. Ani sami před sebou, ani před světem," uzavřela Pravda.

Denník N míní, že se Ficovi lidé musí po další porážce rozhodnout, zda chtějí klesnout na dno spolu s bývalým premiérem. "Robert Fico vede svou stranu od porážky k porážce. V roce 2014 ho převálcoval Andrej Kiska. Pak sice v roce 2016 i přes výraznou ztrátu 400.000 voličů dokázal po parlamentních volbách slepit novou vládu, Směr však následně ztrácel v místních i krajských volbách a teď prohrál další prezidentské se Zuzanou Čaputovou. To není jedorázový výkyv, ale jednoznačný trend. Zároveň je jasné, že hlavním problémem Směru je právě Fico. Tvrdé jádro svých voličů sice zatím dokáže udržet, ale nepopulární je u čtyř pětin voličů a lepší to už nebude," zdůraznil.

Pod Ficovým vedením má Směr podle deníku jen dvě "alternativy úpadku", v podobě následování předchozích, již zaniklých vládních uskupení HZDS a SDKÚ, anebo se Směr úplně spustí a stane se z něj "žumpa, hrající na nejnižší pudy voličů". Alternativou by byl Ficův odchod a převzetí strany někým, kdo by nedělal až takovou ostudu. Jenže není vidět nikoho, kdo by dokázal předsedu k odchodu přimět.

Hospodárske noviny se domnívají, že Maroši Šefčovičovi přitížil Robert Fico více než kandidátova těžkopádnost a že Čaputová ve společnosti získala větší podporu než názory, které reprezentuje. "Je v prvé řadě symbolem znechucení z tradiční politiky," míní deník a zdůrazňuje, že nová prezidentka se může dostat na titulní strany světových médií jako důkaz, že i protestní hlas může mít přijatelnou podobu.

Aktuality.sk považují za skvělou zprávu, že novou hlavu státu bude žena. "Předsudek, že v čele státu nemůže stát žena, kterou si zvolí přímo voliči, je jednou provždy zrušený. Jen absolutní ignoranti a burani mohou zpochybňovat kvality člověka na základě pohlaví," píše server. Čaputová podle něj může být prezidentkou všech, Bratislavy i regionů, liberálů i konzervativců, "kromě nácků", na druhé straně by ale voličům nácků mohla vrátit víru v systém.