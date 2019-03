Belgický čurající chlapeček 400 let plýtval vodu. Úřady mu to zatrhly

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Po dobu čtyř století je belgický čurající chlapeček - Manneken Pis - symbolem uvolněné belgické kultury, napsal list The Guardian. Ovšem k překvapení úředníků města Bruselu se ukázalo, že malá bronzová soška močí čistou, pitnou vodu přímo do odpadu. Denně takto proplýtvala 1000 až 2500 litrů, což by stačilo pro deset domácností.