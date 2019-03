Konec dvojí kvality potravin je blízko, zní z EU. Existuje ale důvod ke skepsi

Podle serveru Politico si už brzy spotřebitelé v Praze budou moci vychutnat Coca-Colu se stejným složením, jaká se dnes prodává v Berlíně. Ve středu totiž mělo dojít na úrovni Evropské unie k dohodě ohledně pravidel pro dvojí kvalitu potravin, na kterou upozorňovali především politici ze střední a východní Evropy.

Dnes běžná praxe dvojí kvality potravin bude nově označena za klamnou obchodní praktiku. Společnostem, které poruší stanovená pravidla, bude hrozit pokuta ve výši až 4 % ročního obratu. „Je to poprvé, co někdo uznal, že to takhle funguje,“ řekl Politicu jeden ze členů Evropské komise.

Za stanovení pravidel v oblasti dvojí kvality potravin lobbovaly především státy bývalého Východního bloku, zatímco západoevropské státy pochybovaly o tom, že je podobná legislativa vůbec potřeba.

Příznivci vzniku jasných pravidel argumentovaly řadou studií, které potvrdily, že rybí prsty firmy Iglo prodávané v Čechách obsahují o 7 % méně rybího masa než v sousedním Německu. Český Sprite rovněž obsahoval větší množství sladidel než německý, který naopak obsahoval více cukru.

Návrh zákona, který má Politico k dispozici, definuje produkt dvojí kvality jako takový, který má zřetelně jiné složení. Firmy jej nově nebudou moci uvést na trh, pokud si rozdílné složení nedokážou věrohodně obhájit. Jiné složení úřady povolí např. v případě akutního nedostatku některé z ingrediencí nebo při existenci specifické národní legislativy.

Potravinářský průmysl si dlouho stál za názorem, že rozdíly ve složení nesouvisí s kvalitou potravin, ale s jinými preferencemi spotřebitelů v jednotlivých zemích. Podle nových pravidel tento argument rozhodně neobstojí. Nově by v takovém případě musela firma zřetelně informovat o odlišném složení produktu.

Text však neobsahuje jasnou definici zřetelného rozdílu ve složení ani nijak nepopisuje, jak se bude určovat odklon od základní receptury produktu. Zástupci Evropské komise Politicu řekli, že nebyl zájem pokrýt všechny problémy, ale zabránit hlavně nejzávažnějším proviněním firem.

Rozhodování o dvojí kvalitě potravin má připadnout příslušným úřadům v jednotlivých členských zemích. V textu je rovněž uvedeno, že pokud bude pochybná praxe výrobců pokračovat, může se Brusel k tématu vrátit a vypracovat další legislativní opatření.

Jeden ze členů Evropské komise Politicu řekl, že dohoda na kompromisu v oblasti dvojí kvality potravin byla nutná ke spojení středoevropských a východoevropských členských států se skeptičtějším západem Evropy. Pravidla však ještě musí schválit Evropský parlament a Evropská rada.