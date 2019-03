Rakouská linka útoku v Christchurch. Tarrant poslal peníze Identitariánům

Lídrovi rakouského hnutí Identitariánů Martinu Sellnerovi ve čtvrtek americké úřady nedovolily vstup na území USA. Sellner je doma předmětem vyšetřování kvůli vazbám na střelce Brentona Tarranta, který zabil desítky lidí během nedávného útoku na mešity v novozélandském městě Christchurch.

Rakouská policie provedla v tomto týdnu u Sellnera domovní prohlídku. Úřady už zjistily, že obviněný Australan loni poslal Sellnerovi 1500 eur (39 tisíc korun). Sellner na sociální síti uvedl, že Američané mu nepovolili vstup kvůli osobním problémům, nikoliv kvůli jeho politickému aktivismu.

„Plánovali jsme se nadcházející léto v USA vzít a zatím jsem vždy vstoupil na území USA bez problémů,“ řekl Sellner na svém youtubovém kanálu. Loni však byl jemu a jeho snoubence Brittany Pettiboneové zakázán vstup do Velké Británie. Tamní úřady to zdůvodnily tím, že by jejich pobyt v zemi nijak nepřispěl veřejnému blahu.

Americká ambasáda ve Vídni a americké ministerstvo vnitra se k celé kauze odmítly vyjádřit. Není tedy jasné, zdali bude Sellnerovi ještě někdy umožněn vstup na území USA.

Identitariáni jsou panevropské krajně pravicové hnutí, které původně vzniklo v roce 2003 ve Francii. Rakouská buňka, kterou vede Sellner, je v současnosti nejviditelnější organizací.

Příznivci hnutí prosazují homogenní (bílou) Evropu a věří, že starý kontinent je řízeně měněn v islámskou zemi. Proto šíří konspirační teorie, které se zakládají na vymyšlených statistikách a nepodložených demografických studií. Zároveň se však brání jakýmkoliv nařčením z rasismu.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz řekl ve středu novinářům, že jeho kabinet plánuje zasáhnout proti extremismu bez ohledu na to, zdali jde o radikální islamismus nebo krajně pravicový fanatismus. „Chceme rovněž zjistit, jestli je možné hnutí Identitariánů rozpustit,“ dodal.

Státní zástupci řekli serveru Deutsche Welle, že se k případu Sellnera nemohou vyjadřovat, jelikož je stále předmětem vyšetřování v souvislosti s vazbami na střelce z novozélandského Christchurch.