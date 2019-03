Velká Británie opustila EU. Tvrdý brexit se stal realitou

Ottův slovník naučný definuje výraz "brexitování" jako "protichůdné tvrzení, kdy není konáno to, o čem je rozhodnuto". V praxi tento výraz znají především manželky milovníků piva ve chvíli, kdy jim jejich manželé volají či píší, že dopijí a jdou domů. Ve skutečnosti si ale objednají další pivo.

Ve stejné situaci se ocitla Velká Británie poté, co se mírně nadpoloviční většina tamních obyvatel rozhodla opustit Evropskou unii. Bez ohledu na to, že prakticky každý průzkum od onoho referenda ukázal, že Britové si přejí zůstat, se proto tamní vláda rozhodla jednat.

O tom, že Britové konali "správně", svědčí i strmý nárůst dotazů "co se stane po opuštění Evropské unie" ve vyhledávači Google, k němuž došlo těsně po referendu. Premiérka Theresa Mayová se však s poslanci rozhodla vytrestat pozdě Brity tím, že jim jejich vysněné přání splní. Od té doby ale veškeré činy uvízly na mrtvém bodě.

Od referenda a definitivního rozhodnutí o opuštění EU uplynuly více než dva roky a dodnes se prakticky nic nezměnilo. Na stole přistálo pár dohod, které tamní poslanci odmítli, a představitele eurounijních států už další dohadování přestalo bavit. Situaci přirovnali k rozchodu, kdy si partnerka přeje být přemlouvána, a další snahy o dialog s Brity odmítli.

Těm tak nezbylo nic jiného, než brexitovat. Stále dokola opakovali, že z Evropské unie odcházejí, definitivně, a na vždy. K tomu mělo dojít na konci března, což se ale nestalo, protože Britové neví, jak vlastně odejít. Proto se namísto hledání cesty začalo hledat nové datum, kdy k odchodu dojde. Ani na tom se ale Británie neshodla.

Nakonec se tedy ze dne na den rozhodla dnes, 1. dubna, EU definitivně opustit. "Už nás nebaví, jak si z nás Evropa a celý svět dělají srandu. Internetem kolují vtipy a všem jsme pro smích. Ukážeme vám, že máme svou hrdost, a odcházíme tak, jak jsme přišli, s hlavou vztyčenou," prohlásila Mayová před novináři.

Přímý přenos z tiskové konference zachytil premiérku hrdě kráčící k řečnickému pultu, zdroje z Downing Street ale tvrdí, že se těsně před tím praštila do hlavy o futra dveří, jak vysoko se napínala. Je tedy možné, že původní její prohlášení mělo být jiné a postoj k brexitu si rozmyslela z minuty na minutu.

Co bude nyní následovat není jisté. Nikdo ve skutečnosti neví, jaký bude mít současný brexit dopad na světovou ekonomiku, trží hospodářství, cestovní ruch a mnoho dalších odvětví. Nikdo se na něj ani nedokázal připravit, protože se do poslední chvíle nevědělo, kdy a jestli vůbec nějaký brexit bude.

Britský server AprilJokes s odkazem na zdroje v parlamentu ale tvrdí, že současná situace je jen přechodná. Poslanci v čele s Jeremym Corbynem jsou připraveni vyslovit vládě premiérky nedůvěru a chtějí dosáhnout předčasných voleb.

Po zvolení nového premiéra by následně opět rádi požádali o vstup do Evropské unie. Jak o něm lidé rozhodnou v referendu, kdy k němu dojde a jak proběhne, ale není jisté. Podle tamních komentátorů se to možná dozvíme až za další tři roky, klidně opět na 1. apríla.