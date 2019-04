Prvý frajer Slovenskej republiky? Po zvolení Čaputové nastala velmi nezvyklá situace

"První dámu nahradí první muž," napsal už jeden z deníků. Oříšek možná už rozlouskl jeden ze slovenských poslanců, který o volební noci obdaroval partnera nastávající hlavy státu tričkem s nápisem "Prvý frajer Slovenskej republiky".

Zatímco v českém prostředí má podle slovníků frajer hlavně význam "naparáděný či vyzývavý mladík" nebo "nebojácný, obdivovaný muž", na Slovensku se tímto slovem obvykle označuje přítel, nápadník či prostě muž v partnerském vztahu. Podobný význam jako na Slovensku má krajově v částech Moravy.

"Oba budou jakýmsi precedentem, protože nejen my na Slovensku jsme takovou situaci v politickém životě neměli. Podle mne je to výzva, protože hodně věcí se bude definovat nově," řekla listu Sme odbornice na protokol Katarína Strýčková. Kolika společenských povinností se ujme prezidentčin partner, se pár podle expertky může do velké míry rozhodnout sám.

Partnerem Zuzany Čaputové je hudebník, textař a fotograf Peter Konečný. Ještě donedávna o něm veřejnost nevěděla. Společný snímek zveřejnila Čaputová v únoru, aby vyvrátila spekulace, s kým žije a proč to tají.

Roli "první dámy" ani "prvního džentlmena" na Slovensku nedefinuje žádný předpis. Jde jen o neoficiální titul a žádné povinnosti z něj nevyplývají, ani se nedají vynutit. Strýčková se domnívá, že po inauguraci, naplánované na 15. června, bude z Konečného "jednoduše partner prezidentky republiky".

Přestože jde o neoficiální postavení, veřejnost obvykle očekává, že partner či partnerka budou hlavu státu podporovat a doprovázet na oficiálních návštěvách či oslavách.

"Budu se snažit držet s ní krok, abych Zuzce pomáhal, abych ji vytvářel co největší zázemí," prohlásil sám Konečný a dal najevo, že pokud si to partnerka bude přát, podpoří ji i při reprezentačních povinnostech. Cizí mu prý není ani charita. Den po volbách ale o své budoucnosti podle Sme ještě hovořit nechtěl, po náročných měsících si přál mít chvilku klidu.

"Možná při formálnějších událostech budeme zvažovat, zda by byl se mnou on, anebo poradce, dodala Čaputová.

Deník připomněl, že manželky dosavadních slovenských prezidentů zakládaly nadace, jejichž prostřednictvím podporovaly různé charitativní projekty. Například Silvia Gašparovičová se zaměřovala na pomoc postiženým, týraným ženám či vyučování na speciálních školách. Upoutala nápadem, aby děti během tělocviku hrály golf. Martina Kisková se zase rozhodla zůstat v pozadí a starat se o děti, prezidenta nedoprovází a na veřejnosti se ukazuje sporadicky.

Strýčková by se přikláněla spíše ke společensky angažovanému partnerovi, sehraná dvojice podle ní může inspirovat společnost ke změnám. Nicméně na Slovensku chybí jakékoliv zázemí pro neoficiální funkci: žádný úřad, kancelář ani rozpočet. "Vše by měl dělat za své peníze a ve svém volném čase. To asi mnoha lidem nedochází," dodala.