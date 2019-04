Německo chtělo do Řecka vrátit 7079 běženců, tvrdě narazilo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo chtělo loni ve smluvním rámci EU do Řecka vrátit 7079 žadatelů o azyl, úspěšné bylo ale v pouhých šesti případech. Vyplývá to z odpovědí německé vlády na dotaz parlamentní frakce Levice, o níž informuje list Die Welt. Ještě méně úspěšná byla spolková republika v roce 2017, kdy se jí do Řecka nepodařilo vrátit jediného běžence.