Návrat k raketové smlouvě INF? Rusko dostane od NATO důraznou výzvu

Vztahy s Ruskem, které jsou napjaté také kvůli postupu Moskvy vůči Ukrajině, tak budou jedním z dominantních témat nadcházející ministerské schůzky, organizované především jako připomínka 70. výročí vzniku aliance. Dalšími body, o nichž se 3. a 4. dubna bude ve Washingtonu diskutovat, bude posilování obranných výdajů, boj s terorismem a podoba alianční podpůrné mise v Afghánistánu v souvislosti se snahou USA zprostředkovat v zemi politické řešení vleklého konfliktu.

