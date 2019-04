Poprask v Německu: Polský pečovatel vraždil inzulinem pacienty

Pečovatel podle prokuratury vraždil na několika místech po celém Německu. O převážně staré lidi se staral celkem na 69 místech. Svým pacientům, kteří to z lékařského hlediska nepotřebovali, vstřikoval do těla inzulin. Tři z nich jeho konání díky rychlé lékařské pomoci přežili, šest dalších ale zemřelo. Po smrti osob, které mu byly svěřeny do péče, Polák většinou prohledal jejich obydlí a ukradl cennosti.

Obžalovaný muž podle agentury DPA přiznal, že svým pacientům inzulin do těla vpravil, odmítá ale, že by jeho úmyslem bylo je zabít.

Policisté se případem zabývali od února loňského roku, kdy vyšetřovali podezřelou smrt 87letého muže z města Ottobrunn nedaleko Mnichova. Při pitvě u něj lékaři odhalili čerstvé vpichy po injekční stříkačce.