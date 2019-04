Další odklad brexitu? Británie musí uvést pádný důvod, varuje Barnier

Podle Barniera existují po pondělním neúspěchu alternativních brexitových plánů v dolní komoře britského parlamentu tři možné scénáře. Británie stále může přijmout dohodu vyjednanou vládou premiérky Theresy Mayové, která je "jedinou cestou" ke spořádanému odchodu. Zbývajícími možnostmi jsou brexit bez dohody a výrazný odklad vystoupení z unie, prohlásil hlavní vyjednavač EU.

Britská vláda podle tamních médií plánuje tento týden poslancům "rozvodovou" dohodu s EU předložit ke schválení počtvrté. Jestliže bude opět odmítnuta, Londýn se bude muset do mimořádného unijního summitu příští středu rozhodnout mezi brexitem bez dohody a žádostí o dlouhý odklad.

Barnier dnes na akci bruselského think tanku European Policy Centre popisoval úskalí obou variant. Několikaměsíční prodloužení vyjednávacího období s sebou pro EU nese velká rizika a mnoho podniků varuje před pokračováním nejistoty, řekl. "Brexit bez dohody nikdy nebyl naším kýženým či zamýšleným scénářem," dodal.

Unijní "sedmadvacítka" je ale podle Barniera na toto vyústění připravena. "Být připraveni na brexit bez dohody neznamená, že nedojde k žádným potížím. Všechno nepůjde hladce... Být připraveni znamená, že všechny předpokládané problémy by měly být na straně EU zvládnutelné," citovala Barniera agentura Reuters.

"There are only majorities against things [in the Commons], and that's not how we're going to manage an orderly withdrawal of the UK" says the EU's chief Brexit negotiator, Michel Barnier#Brexit updates: https://t.co/L7JqCiL9Mj pic.twitter.com/XohAnJ4vnd