Dostávají migranti na dávkách víc peněz než "obyčejní občané"? Čísla hovoří jasně

Mezi lidmi koluje mýtus, že žadatelé o azyl v Německu dostávají od státu větší finanční podporu než „obyčejní“ občané. To podle serveru často vyvolává zášť a stížnosti na nespravedlivé zacházení. „Ve skutečnosti to ale není pravda. Existuje mnoho důkazů ukazujících, že sociální dávky vyplácené obyčejným německým občanům, hovorově známé jako Hartz IV, jsou vyšší než dávky vyplácené žadatelům o azyl,“ vysvětluje server, který se zabývá uprchlickou tematikou.

Jakou pomoc dostávají žadatelé o azyl?

Žadatelé o azyl v Německu mají nárok na podporu podle zákona o dávkách žadatelů o azyl (Asylberwerberleistungsgesetz nebo "AsylbLG"), který vstoupil v platnost v roce 1993. Ústavní soud v roce 2012 rozhodl, že základní dávky pro žadatele o azyl jsou podle tohoto zákona nedostatečné, a proto je označil za protiústavní. „Lidská důstojnost by neměla být relativizována z hlediska migrační politiky," konstatoval soud.

„I přes soudní rozhodnutí se současná výše základních dávek v rámci AsylbLG pohybuje okolo částky 354 eur měsíčně na jednoho dospělého jedince – což je o 15 procent nižší částka než v rámci Hartz IV, která činí 424 eur za měsíc na jednu dospělou osobu,“ uvádí server s tím, že tyto částky byly aktuální k 1.1.2019.

Žadatelé o azyl zhruba dvě třetiny (219 eur) z příspěvku vynaloží na potraviny, nájemné, oděvy, zdravotní a osobní věci. Ti, kteří žijí v přijímacích střediscích nebo ve zvláštním ubytování, tyto peníze vůbec do ruky nedostávají. Zbývajících 135 eur jim pak slouží jako jejich „kapesné".

Žadatelé o azyl ovšem podle serveru mohou získat státní podporu pouze tehdy, pokud nemají žádný příjem nebo majetek (povoleno je až 200 eur měsíčně). Pokud má žadatel o azyl v přijímacím středisku nějaký příjem nebo majetek, musí tyto peníze použít na úhradu nákladů na ubytování, stravu a další náklady.

Pro těhotné ženy, svobodné rodiče či osoby se zdravotním postižením existuje ještě další speciální pomoc. Po 15 měsících pobytu v Německu (někdy i déle) obdrží žadatelé o azyl stejnou částku jako dostávají němečtí občané na podpoře.

Žadatelé o azyl možná budou dostávat ještě méně peněz

Německý ministr práce Hubertus Heil přišel s úpravou zákona, která by snížila dávky pro žadatele o azyl. Pokud bude jeho návrh schválen, dostanou od příštího roku samotní dospělí žadatelé o azyl 10 eur měsíčně méně. Advokáti zabývající se pomocí uprchlíkům tvrdí, že by finanční pomoc pro žadatele o azyl měla být vyšší, nikoli nižší. GGUA, skupina podporující žadatele o azyl, částečně financovaná německou vládou, uvádí, že částka pro dospělého jedince by měla letos podle zákona o dávkách žadatelů o azyl činit minimálně 371 eur.

Nedostatečná úroveň podpory žadatelů o azyl vedla podle Rady pro uprchlíky v Durynsku k výraznému nárůstu počtu žadatelů o azyl žijících pod úrovní životního minima.

Proč lidé věří, že žadatelé o azyl dostávají více peněz?

Server poukazuje na to, že přestože čísla hovoří jasně, řada lidí si stále myslí, že je to jinak. V některých případech může být názor, že dávky pro žadatele o azyl jsou vyšší než sociální dávky pro Němce, založen na pocitech sociálního znevýhodnění a závisti, říká Benjamin Heinrichs z německého vzdělávacího centra DGB Bildungswerk Thüringen. „Možná, že lidé cítí, že nedostávají dostatečnou podporu ze strany státu, a pak hledají jinou skupinu, kterou by mohli obvinit,“ říká Heinrichs, který pracoval na projektu, jehož cílem bylo řešit předsudky o uprchlících.

Proč žadatelé o azyl dostávají méně než „obyčejní“ občané?

Muhamad Mustafa, migrant žijící v Bonnu, si myslí, že Němci by měli dostat více peněz než žadatelé o azyl. Jinými slovy, podporuje současný systém. „Je to jejich země a jejich právo," řekl serveru InfoMigrant. „Jsme tu hosté a po chvíli zase odejdeme. Ale je to země Němců a měli by dostat více peněz,“ tvrdí.

Předpoklad, že většina lidí v Německu si myslí to stejné co Muhamad, je pravděpodobně důvod, který vedl k přijetí zákona, který zaručuje, že žadatelé o azyl dostávají nižší dávky než „obyčejní Němci“, říká Benjamin Heinrichs. Dominantním politickým názorem totiž je, že rovné dávky by vedly k veřejnému a politickému odporu.

I proto v Německu neuvažují o tom, že by se tyto dávky srovnaly na stejnou úroveň. Podle některých je dokonce současná úroveň dávek příliš vysoká a měla by být snížena. Například Thorsten Frei, křesťanský demokrat, také chce snížit dávky pro žadatele o azyl. Argumentuje tím, že Německo platí žadatelům o azyl nejvyšší částku v Evropě. Pokud by tato dávka byla ještě vyšší, vysílalo by to podle něj špatný signál do zemí původu.

Domnívá se také, že sociální dávky jsou „hlavní motivací pro lidi, aby požádali o azyl v Německu“. Benjamin Heinrichs ale oponuje. „Tyto argumenty se objevují vždy, ale podle mě to nedává smysl. Když lidé utíkají, nechávají za sebou svůj život. Existují různé důvody, proč to dělají, a já si nemyslím, že takováto opatření nějak ovlivní tok uprchlíků,“ dodává expert.