U Sardinie uhynula březí velryba, v žaludku měla přes 20 kilo plastů

Zatím není jasné, co smrt osmimetrové samice vorvaně obrovského způsobilo, podle biologů ale mohla uhynout právě kvůli obrovskému množství plastu v trávicím traktu. Samice byla ve vysokém stupni březosti, spolu s ní uhynulo i dvoumetrové mládě.

V žaludku se našly mimo jiné plastové sáčky a tašky, rybářské náčiní, jednorázové plastové talíře, balení od pracího prášku nebo elektrické kabely.

A pregnant whale carcass washed ashore in Italy with 22kg of plastic in its stomach.



This is the 4th reported incident since November. We must act now to protect our precious marine life.