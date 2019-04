Blíží se konec prezidenta Kisky? Ani náhodou, hodlá si založit vlastní stranu

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Dosluhující slovenský prezident Andrej Kiska připravuje podle listu Denník N založení vlastní politické strany a tento záměr hodlá oznámit ještě tento týden. Kromě svých spolupracovníků oslovil pro svůj projekt i politiky včetně expremiérky Ivety Radičové. Radičová ale zopakovala, že do žádné strany vstoupit již nehodlá a že nebude ani kandidovat do parlamentu, napsal list. Kiskův pětiletý mandát v úřadu hlavy státu skončí v polovině června, parlamentní volby by se v zemi měly konat na přelomu února a března příštího roku.