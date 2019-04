Eurokomise dupe po Polsku. Začalo řízení kvůli disciplinárním pravidlům pro soudce

Polský zákon o nejvyšším soudu z roku 2017 kromě jiného zaváděl nový disciplinární režim pro soudce, připomněl dnes Timmermans. "Jeho hlavním cílem je - stejně jako u dalších částí polské soudní reformy - systematicky podřídit soudce politické kontrole moci výkonné," prohlásil dnes na tiskové konferenci.

Disciplinární komora, která práci soudců vyšetřuje, je složena ze soudců určených Národní radou pro soudnictví, tedy orgánem, jehož členy vybírá přímo polský parlament.

Spuštěno už podle něj bylo několik předběžných disciplinárních šetření a procedur vůči soudcům, kteří se účastní polské veřejné diskuse, komentují soudní reformu a dokonce se v konkrétních případech obrací na unijní soudní dvůr. "To má zjevný mrazivý efekt na aktivity soudců. A není to v souladu s požadavky nezávislého soudnictví, jak je popisuje evropský soud," upozornil místopředseda EK.

Evropská komise podle něj musí nyní konat, protože efektivní a nezávislé soudnictví je zásadní pro fungování demokratického státu i Evropské unie. Je podle něj třeba také zachovat a chránit právo soudců členských zemí unie žádat bez překážet evropský soudní dvůr o vysvětlení unijního právního pořádku. "Je potřeba zajistit jednotnou aplikaci evropského práva v celé EU," řekl Timmermans.

We are strengthening the #RuleofLaw.

More:

→ in our IP on rule of law https://t.co/yqAZNwWwUG

→ in our IP on a new rule of law #ECI https://t.co/PxK6eBGYRv

→ in our IP on Poland https://t.co/aDOtYWOqqv

→ on our website https://t.co/aUbOzHW9ig

→ follow @EU_Justice