Další rebel v EU. Brusel zasáhne, pokud vláda v Rumunsku naruší právní stát

"Chtěl bych varovat před každou vládní akcí, která by narušila rumunské soudnictví vytvořením systémové faktické beztrestnosti pro držitele vysokých státních úřadů odsouzených za korupci," prohlásil Timmermans. Podobný vývoj by podle něj přinutil komisi k rychlému zákroku.

Rumunská vláda zvažuje návrh, který by zneplatnil stovky korupčních případů, jež se dotýkají i vysokých činitelů. Týkat by se měl také předsedy vládnoucí Sociálnědemokratické strany Livia Dragney, který by se rád postavil do čela vlády. Byl však už dvakrát soudem uznán vinným z trestných činů, což mu podle zákonů nastoupení do úřadu předsedy kabinetu zcela znemožňuje.

