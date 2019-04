Merkelová se nevzdává. Za brexit s dohodou hodlá bojovat do poslední chvíle

"Vždy jsem říkala, že budu do poslední hodiny daného data bojovat za to, abychom dosáhli spořádaného vystoupení Británie (z EU)," uvedla dnes Merkelová, podle níž je to v zájmu obou stran.

Šéfka německé vlády ve čtvrtek zamíří na návštěvu Irska a právě tam se podle ní potvrzuje časté tvrzení, že Evropa je otázkou míru a války. "Tam se to dá v zásadě vidět, že to je otázka násilí, nebo nenásilí," uvedla k obavám z možného obnovení konfliktu v Severním Irsku v důsledku brexitu.

Návrh britské premiérky Theresy Mayové na krátkodobý odklad termínu vystoupení Británie z Evropské unie dnes Merkelová přímo nekomentovala. Poznamenala ale, že řešení musí najít hlavně Londýn. "Je vidět, že tam jsou intenzivní snahy, ale je také vidět, že existují velmi rozdílné názory," uvedla s tím, že stále věří, že debaty vedené Mayovou povedou k úspěchu.