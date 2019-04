Eurovolby se blíží: Lídr evropských lidovců Weber zahájil v Bruselu kampaň

Ve svém vystoupení v bruselském Domě evropské historie Weber připomněl jak křesťanské demokraty, kteří před desetiletími stáli u vzniku společného evropského projektu, tak i práci nynějšího předsedy komise Jeana-Claudea Junckera. "Jsme stavitelé mostů, snažíme se o kompromisy, ale můžete nám věřit, že naše sliby splníme," prohlásil.

Voličům slíbil Evropu budovanou zespodu. "Poslouchat a učit se, to je to, co teď Evropa potřebuje," upozornil Weber, který už v minulých měsících navštívil 17 členských států evropského bloku. "Evropa musí být silná, chytrá a přívětivá," uvedl.

Mezi klíčovými body pak zmínil potřebu boje s terorismem, tedy výměnu informací i lepší spolupráci tajných služeb. Důležitá je podle Webera také ochrana vnější hranice Evropské unie, ale také lepší kybernetická ochrana. Europoslanec také podpořil záměr už stávající Evropské komise, která prosazuje přechod k většinovému rozhodování členských zemí v otázkách zahraniční politiky. Prosazovat chce také silnější nástroje zajišťující dodržování vlády práva v členských zemích unie.

Lidé v různých zemích unie musí podle něj cítit, že v bydlení, v sociálních standardech či přístupu ke zdravotnictví mají rovné podmínky. Weber také připomněl potřebu podpory technologických inovací a přechodu k zelené a udržitelné ekonomice takovým způsobem, aby to nepoškodilo občany evropských zemí.

Evropští lidovci, do jejichž frakce v europarlamentu nyní patří i české KDU-ČSL a TOP 09, jdou do voleb pod dnes zveřejněným sloganem "Power of We!" (ve volném překladu Naše síla).

Středopravicová EPP by měla podle poslední projekce výsledků z konce března tvořit i po květnových volbách nejsilnější frakci v Evropském parlamentu. Obsadit by měla 188 křesel. Na druhém místě by měli být socialisté a na třetím liberálové. Protiimigrační a protiunijní strany by měly výrazně posílit. Nový parlament bude mít v případě odchodu Británie z EU ještě před volbami 705 místo dosavadních 751 křesel.