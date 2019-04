1000 euro za smrt novorozence? Slovensko šokoval další tragický případ z tamní nemocnice

Jak velká je cena lidského života? Podle slovenských úřadů zhruba 25 tisíc českých korun. Tolik muselo zaplatit zdravotnické zařízení za to, že nezvládlo komplikovaný porod novorozence, který o rok později zemřel.

Ačkoliv o případu slovenské servery informovaly až dnes, vše se odehrálo už před dvěma lety. Nikola (27) a Jaroslav (27) se těšili na své první děťátko, těhotenství ale bylo rizikové. "Placenta byla níže, než bylo žádoucí. A proto se dlouho zvažoval porod císařským řezem. Týden před porodem se však situace změnila, placenta se posunula o 2 cm, proto měl porod proběhnout přirozeným způsobem," řekl pro Nový čas otec.

Porod se ale neobešel bez komplikací. Dítě na svět nechtělo, rodička byla zoufalá a porodní asistenti si nevěděli rady. "Byl jsem na sále a byly to nejhorší minuty mého života. Na pomoc zavolali primáře. Ptal se mě, jestli má děťátku pomoci na svět kleštěmi nebo císařským řezem. Velmi mě tím překvapil. Pak přišel náš chlapeček na svět přirozeným způsobem. Neplakal ani nedýchal. Museli ho oživovat," vzpomíná dále otec.

Lékaři z Popradu do zprávy napsali, že se narodilo hypotonické dítě s pupeční šňůrou dvakrát obtočenou kolem krku a chlapec byl převezen do Prešova. Tam lékaři zjistili, že umírá. Přesněji mu umíral mozek.

Na tři dny byl proto umístěn do inkubátoru, kde bylo jeho chlazeno soustavně na teplotu kolem 33 stupňů, aby se proces odumírání mozkových buněk zpomalil. To se lékařům nakonec povedlo, chlapec byl ale 40 dní držen v nemocnici v umělém spánku.

Rodiče nevědělo co bude dál, byla jim ale nabídnuta možnost umístění chlapce do ústavní péče. Tu oba odmítli a chlapec si vzali domů. Pro pomoc se obrátili i na České lékaře, chlapec ale poporodní komplikace nezvládnul. Zemřel krátce po oslavě prvních narozenin, tedy před rokem.

Zdrcení rodiče se obrátili na Úřad pro dohled nad zdravotní péčí a podali trestní oznámení na policii. Ta se k případu dodnes nevyjádřila, úřad ale na základě šetření zkonstatoval, že porodnice při porodu pochybila. Za smrt novorozence tak nese zodpovědnost.

"Rodičce nebyla správně poskytnuta zdravotní péče, konkrétně diagnostické a léčebné postupy na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Poprad nebyly u pacientky během porodu realizované správně a včas. Úřad v dané věci uložil poskytovateli zdravotní péče ve správním řízení finanční pokutu ve výši 1 000 €," uvedla mluvčí úřadu Radoslava Muchová.

Podobné případy se opakují

Na Slovensku přitom nejde o první šokující případ. Své o tom ví maminka Jana Jarašová ze Serede. Lékaři v Galante její rok a půl staré holčičce neposkytli dostatečnou péči a děťátko zemřelo na rotavirus a salmonelózu. Lékaři přitom tvrdili, že holčička je jen unavená a spí. Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí následně potvrdil, že lékaři v tomto případě pochybili.

Veřejností otřásl i nedávný případ Jakuba (†2). Naprosto zdravý a hravý chlapeček se nemohl několik dní vyprázdnit a matka s ním proto navštívila lékařku.

"Bylo to to nejhorší, co jsem v životě zažila. Jakub se nemohl vykakat a zdravotní personál namísto toho, aby se o něj staral, tak mi nadával, že jsem nezodpovědná. Dali do něj šest klystýrů a Jakuba mi otrávili," řekla serveru Čas.sk pětadvacetiletá matka Dagmar.

Šest klystýrů je dávka, kterou by těžko snášel i dospělý člověk, natožpak dvouleté dítě. Jakubovi ale nepomohlo ani to, a matce zemřel pod rukama.

Šokující je i případ z loňského srpna. Matka dvou dětí Majka šla do porodnice s očekáváním třetího potomka, na porodním sále ale začaly problémy. Porod trval velmi dlouho a žena si stěžovala, že nemůže dýchat.

Během porodu Majka trpěla a plakala, že ho nepřežije. Nakonec upadla do kómatu a lékaři se rozhodli pro císařský řez. Pro matku ale bylo příliš pozdě. Majka zemřela po dvou týdnech, které strávila v bezvědomí.

Pitva následně prokázala, že došlo k úmrtí následkem multiorgánového selhání. Orgány a tkáně nebyly dostatečně zásobené krví a ženě postupně selhaly funkce jednotlivých orgánů a orgánových systémů.

Stále živý je rovněž případ z nemocnice v Levicích, kde nechali onkologickou pacientku po operaci žaludku ležet dva dny na chodbě. Ta následně zemřela.

Podle serveru Pravda.sk podstoupila žena operační zákrok. Poté lékaři nechali ženu s rakovinou ležet na chodbě, protože údajně nebyla volná lůžka na pokojích. Stav pacientky byl přitom velmi vážný. Trpěla rakovinou lymfatických uzlin v pokročilém stádiu a měla i další zdravotní komplikace.

I tento případ má zarážející vyústění. Lékař, který měl zdraví pacientky na starosti, byl propuštěn. To ale pozůstalým nestačí a přijde jim to jako nedostatečný trest za pochybení, které pacientku stálo život.