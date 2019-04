Rakousko propustilo Iráčany, které vydala ČR. Obvinění z terorismu se neprokázalo

Amar Rahím Mahmúd Mahmúd a Rijám Šukrí Salí Badríová byli podezřelí, že dvěma dalším Iráčanům žijícím ve Vídni pomáhali při teroristických útocích na železniční infrastrukturu v Německu.

Hlavní podezřelý, 42letý Kajsar A., a jeho žena jsou od minulého čtvrtku v rakouské vyšetřovací vazbě.

Po zatčení dvojice z Iráku na pražském ruzyňském letišti minulý týden rakouský ministr vnitra Herbert Kickl mluvil o "teroristické buňce". To, že by s ní tito dva Iráčané měli něco společného, se nepotvrdilo. Nic nesvědčí o tom, že by šlo o trestný čin terorismu, uvedla dnes mluvčí Busseková.

Rakouská a německá policie vyšetřuje čtyři případy útoků na železnici v Bavorsku a Berlíně. Kajsar A. se prý snažil způsobit velká vlaková neštěstí. Kvůli technickým chybám mu ale jeho plány nevyšly.