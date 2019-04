Assange může přijít o azyl. Během pár dnů či jen hodin, tvrdí WikiLeaks

Ekvádorský prezident Lenín Moreno nedávno obvinil Assangeho z porušování podmínek azylu na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Stalo se tak poté, co Assange minulý týden zveřejnil na portálu WikiLeaks fotografie Morena a jeho rodiny a připojil se údajně ke kampani vedenou bývalým prezidentem Rafaelem Correaou, jež má destabilizovat Ekvádor.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq