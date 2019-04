Obscénní antisemitský reliéf? Německý soud musí řešit žalobu na slavnou památku

Středověký antisemitský reliéf na kostele ve městě, ve kterém působil v 16. století reformátor Martin Luther, je už dlouho předmětem debat a sporů. Zobrazuje samici prasete, které kouká pod ocas rabín a další Židé jí pijí ze struků.

Podobným reliéfům se v dějinách umění říká Judensau, tedy česky židova či židovská svině, a kromě Wittenbergu je lze nalézt na kostelech především v dalších německých městech, například v Řezně, Magdeburku či Norimberku. Prase je v judaismu považováno za nečisté zvíře.

Seit über 700 Jahren prangt die Schmähplastik »Judensau« an der Stadtkirche in #Wittenberg. Ein Kläger fühlt sich beleidigt und will nun gerichtlich erreichen, dass das Relief abgehängt wird. #Antisemitismus https://t.co/D9w5vZUuSy