Brexit se opět odsune? Mayová žádá Tuska o odklad do 30. června

Premiérka Mayová v tomto dopise informuje Donalda Tuska, že Spojené království požaduje rozšíření článku 50 Lisabonské smlouvy, která upravuje odchod členského státu EU, a navrhuje, aby bylo toto odložení „ukončeno k 30. červnu 2019 ". Předseda Evropské rady Donald Tusk již dříve navrhl, aby se brexit stal „flexibilní" - a byl odložen až o 12 měsíců, informovala včera BBC s odvoláním na vysokého evropského úředníka.

Budou ve Spojeném království evropské volby? Možná ano, možná ne

Toto posunutí ale zároveň znamená, že premiérka Mayové poprvé připustila i politicky výbušnou zásadu uspořádat v květnu ve Velké Británii evropské volby. „Vláda by chtěla dosáhnout dohody o harmonogramu, který by umožnil odejít do 23. května 2019, a vyhnout se tak volbám do Evropského parlamentu, ale bude pokračovat v přípravách na organizaci voleb, pokud by [odchod] byl nemožný, " uvádí premiérka Mayová v dopise.

Ve Spojeném království se konzervativní vláda a opozice v současné době zabývala zejména tím, jak se vyhnout odchodu z Evropské unie (EU) bez dohody do 12. dubna, což je termín, který stanovila evropská sedmadvacítka. Původně měla velká Británie odejít 29. března. Zatím se to nepodařilo. Brexit by se však mohl objevit před tímto datem, jakmile by dohoda, kterou by ratifikoval britský parlament, vstoupila v platnost. „Politika vlády byla a stále zůstává opuštění Evropské unie řádným způsobem a bez zbytečného odkladu," píše v dopise Theresa Mayová.

Zdá se, píše agentura, že tato jednání jsou konečným pokusem vyhnout se obavám obchodních kruhů z toho, že dojde k neřízenému brexitu, neboť britská sněmovna již třikrát zamítla dohodu, kterou s EU vyjednala premiérka Theresa Mayová. Ta ve středu napsala konzervativním poslancům, aby jim vysvětlila, že odmítnutí některých z nich a jejího severoirského spojence z řad Demokratické unionistické strany (DUP) hlasovat pro rozvodovou smlouvu, jíž bylo dosaženo v listopadu 2018, jí dává jen málo prostoru, aby k odchodu došlo ke dni 12. dubna.

Juncker: Neschválíte odchod do 12. dubna? Další prodloužení nebude možné

Mimořádný summit EU s cílem projednat další postup v souladu s řešením v Londýně, je naplánován na 10. dubna v Bruselu. „Pokud bude Spojené království schopno schválit smlouvu o odstoupení s životaschopnou většinou do 12. dubna, pak by Evropská unie měla v tomto případě rovněž přijmout prodloužení do 22. května," řekl ve středu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Pokud by však smlouva o odstoupení nebyla schválena do 12. dubna, „další krátkodobé prodloužení nebude možné," dodal Juncker.

Zbývají tedy pouze dvě možnosti: odchod bez dohody dne 12. dubna nebo dlouhodobé odložení, na které by EU uvalila své podmínky. „Když tam bude vůle, dostaneme se tam," řekla ve čtvrtek německá kancléřka Angela Merkelová s tím, že doufá v úspěšná jednání mezi konzervativci a labouristy. Kancléřka, která mluvila po schůzce v Dublinu se svým irským protějškem Leem Varadkarem, řekla, že stále doufá v „řádný odchod" Spojeném království z EU.

Ne všichni evropští politici jsou ale toho názoru, že by EU měla odložení schválit. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire například tvrdí, že by prodloužení mělo být odsouhlaseno pouze tehdy, pokud britská vláda poskytne jasné vysvětlení, připomíná agentura Reuters.

„Pokud nepochopíme, proč Spojené království žádá o odložení, nebudeme schopni dát pozitivní odpověď," řekl včera, ještě před zasláním dopisu premiérky Mayové do Bruselu.

Podobně jako ministr Le Maire se měl vyjádřit i zdroj blízký prezidentu Emmanuelovi Macronovi. Je předčasné evokovat nové odložení termínu brexitu, když Spojené království dosud nepředložilo důvěryhodný plán, který určili Evropané jako podmínku. Ten (plán) tu stále chybí, řekl agentuře Reuters zdroj blízký prezidentu Emmanuelu Macronovi.