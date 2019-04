Finsko přijalo zpět prvního džihádistu. Učil ve škole IS, byl zapojen do útoku v Manchesteru

Finský občan, jehož otec byl původem ze Somálska, od svých 13 let pobýval v Manchesteru. Mezi lety 2013 a 2015 byl však v Sýrii, kde vyučoval v náboženské škole zřízené IS. Krátce po návratu ze Sýrie se přesunul do Dánska, kde studoval na univerzitě a kde byl v roce 2017 zatčen.

Podle YLE byl spřízněný se skupinou osob, která má na svědomí bombový útok v Manchesteru v květnu 2017. Tehdy zahynulo 22 lidí a dalších zhruba 500 bylo zraněno. Po návratu ze Sýrie se Fin s jedním z členů této skupiny setkal.

"Působí dojmem, že se ze svých chyb poučil", řekla televizi YLE obhájkyně odsouzeného. "Muž, který stál před soudem v Dánsku, už opravdu není tím mužem, kterým byl v Sýrii. Už té ideologii nevěří," dodala.

Finská vězeňská služba odmítla sdělit, zda je odsouzený stále ve vězení. Finské zákony umožňují upravit výši trestu stanovenou soudem v zahraničí tak, aby odpovídala finským standardům. To však neplatí pro rozsudky vynesené v okolních severských zemích. Odsouzený může nicméně žádat o podmínečné propuštění v půlce svého trestu, pokud nemá předchozí záznam v trestním rejstříku.

Vězeňská služba má informace o dalším finském občanovi uvězněném v jiné evropské zemi, o jeho přesunu do Finska se však zatím nejedná.

Podle agentury AP odešlo od roku 2011 podpořit snahy IS na Blízký východ zhruba 12.000 Evropanů. Odhaduje se, že asi třetina je zpátky ve své vlasti, pouze u malé části z nich však bylo možné nasbírat dostatečné množství důkazů pro jejich obvinění. Podle šéfa mezinárodní policejní organizace Interpol Jürgena Stocka představují tito lidé pro Evropu bezpečnostní riziko. Většina odsouzených si odpykává pouze kratší tresty v rozmezí dvou až pěti let a budou tedy v příštích několika letech na svobodě. Věznice jsou přitom prostředím, kde v mnoha případech dochází k radikalizaci jednotlivců.