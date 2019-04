Kotouč místo hamburgeru? EU chce přejmenovat některé potraviny

Brzy již nebude možné si koupit vegetariánský burger, sójový párek nebo tofu steak. Podle nově přijatého návrhu by se totiž mělo už v názvu výrobků jasně označit, zda obsahují maso, nebo zda je o bezmasou variantu. Součástí chráněného označení budou párky, klobásy, hamburgery, steaky i řízky.

Místo vegetariánského burgeru tedy bude do budoucna možné koupit jen „vegetariánské kotouče nebo disky“. Návrh na ochranu označení masných výrobků podpořilo 80 procent členů výboru. O opatření bude na květnovém zasedání hlasovat Evropský parlament, pokud návrh projde, bude předložen členským státům a Evropské komisi, píše server The Guardian.

Francouzský socialistický europoslanec Éric Andrieu, který je zodpovědný za dohled nad legislativou, řekl, že zákaz je v souladu se „zdravým rozumem" a že za ním nestojí žádná masná lobby. „Domníváme se, že steakem by měl být označován jen skutečný steak z masa,“ dodal s tím, že výrobci vegetariánských potravin teď budou muset prokázat svou kreativitu. „Lidé musí vědět, co jedí,“ vysvětluje.

Rozhodnutí o ochraně pojmů a názvů souvisejících s masem se ale nelíbí nevládním organizacím jako Greenpeace a Birdlife. Tyto skupiny se domnívají, že nové opatření představuje úder proti udržitelným potravinám.

Server The Guardian ovšem poukazuje na to, že může trvat několik let, než toto nařízení vstoupí v platnost. Andrieu nicméně trvá na tom, aby se orgány EU této problematice začaly už teď věnovat.

Už v roce 2017 evropský soud zakázal prodávat čistě rostlinné výrobky typu sója a tofu pod označením živočišných výrobků jako mléko nebo máslo.