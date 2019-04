Německo pomohlo v návratu bojovnici za IS a jejím dětem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo pomohlo zřejmě poprvé v návratu do země ženě, která před několika lety odešla podporovat takzvaný Islámský stát (IS). O utajené akci informuje magazín Spiegel, podle něhož se do spolkové republiky vrátila žena ze Severního Porýní-Vestfálska se svými dětmi. Ihned po návratu do vlasti byla vzata do vazby, děti jsou nyní v péči otce.