Státy EU jsou rozčílené kvůli odkladu brexitu, schytali to Mayová i Tusk

Tvrzení unijního činitele, že předseda Evropské rady Donald Tusk chce Británii nabídnout pružný roční odklad označil zdroj z Macronova okolí za "nevhodný pokusný balonek".

"V každém případě potřebujeme do úterý od Británie konkrétní plán," dodal zdroj z Elysejského paláce s odkazem na středeční unijní summit, na kterém budou Tusk a lídři sedmadvacítky o případném odkladu rozhodovat.

Také z Rakouska dnes opět zaznělo, že Vídeň nevidí důvod pro další odklad brexitu, pokud se ve Spojeném království nezmění situace. "A to se zatím nestalo," řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz v rozhovoru s německým listem Straubinger Tagblatt.

Podobně se vyjádřil i nizozemský premiér Mark Rutte, podle něhož pouze obsah dnešního dopisu britské premiérky Theresy Mayové nelze brát jako dostatečný důvod ke schválení odkladu brexitu. "Doufáme, že Londýn se do příští středy vyjádří jasněji," řekl Rutte novinářům. Pokud by hlavy států a šéfové vlád v Bruselu jakýkoli odklad jednomyslně neschválili, opustí Británie unii bez dohody s největší pravděpodobností v pátek 12. dubna.

Šéfové vlád unijních zemí však nejsou v pohledu na Tuskův návrh a na žádost premiérky Mayové o odklad do 30. června jednotní. Předseda irské vlády Varadkar podotkl, že více smyslu mu dává delší odklad než nabalující se série krátkých posunů v brexitu.

"Nikdo z nás nechce odchod bez dohody příští týden, ale také bychom se rádi vyhnuli postupnému odkládání (brexitu), které jen přispívá k nejistotě, takže delší odklad patrně dává větší smysl," řekl irské televizi premiér. Jeho země se v případě neřízeného brexitu obává vzniku tvrdé hranice s britským Severním Irskem.

Vlivný německý poslanec a šéf zahraničního výboru německého parlamentu Norbert Röttgen (CDU) podobně jako někteří britští komentátoři soudí, že dnešní žádost britské premiérky Theresy Mayové o odklad do 30. června je vnitropolitickým taktickým manévrem.

#EU has already ruled out 30 June. #May’s proposal is motivated by domestic tactical maneuvering. Understandable, but doesn’t make sense. Tusk’s offer of #flextension would be a wise decision of #EUCO both insuring integrity of #EUelections & leaving all options on table. #Brexit