Loď s uprchlíky marně hledá přístav. Itálie je nechce, Německo žádá eurokomisi o pomoc

Italský ministr vnitra Matteo Salvini ve čtvrtek do Berlína vzkázal, že s řešením problému se zachráněnými migranty musí přijít Německo. Podle něj to vyplývá z logiky věci, protože jde o německou loď plující pod německou vlajkou, která bezpochyby věděla, že Itálie do svých přístavů plavidla neziskových organizací se zachráněnými uprchlíky nevpouští.

Tag 1: 64 gerettete Menschen und 17 Besatzungsmitglieder warten nun auf eine politische Lösung für die #AlanKurdi. Noch immer werden 50 Menschen vermisst und die Nachrichtenagenturen berichten von Eskalationen des libyschen Bürgerkriegs. Nie war die #EU so abwesend. #saveLives pic.twitter.com/JNFfyGm0zW — sea-eye (@seaeyeorg) 4. dubna 2019

Německý ministr vnitra Horst Seehofer dnes uvedl, že Německo je připraveno se o část migrantů z lodi postarat, podle něj však země nemá být odpovědná za všech 64 zachráněných. Podíl na řešení mají mít i ostatní státy EU, řekl ministr.

Mluvčí organizace Sea-Eye Carlotta Weiblová uvedla, že posádka lodi stále čeká na povolení vplout do italských vod. Varovala zároveň, že kvůli zhoršujícímu se počasí jsou podmínky na palubě lodi velice obtížné. S blížící se bouří mohou vlny na moři dosáhnout až šesti metrů.

Italské úřady prozatím souhlasily pouze s tím, že z lodi evakuují dvě děti ve špatném zdravotním stavu a jejich matky, informovala agentura ANSA. Tento krok ale organizace, jíž loď patří, kritizovala - podle ní není možné násilně rozdělovat rodiny.