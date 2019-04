Salvini před volbami svolá mítink nacionalistických stran, Orbán a Kaczyński jsou proti

"Připravujeme v květnu v Itálii velkou událost pro Evropu budoucích 30 let, pozval jsem všechna evropská hnutí, která jsou alternativou k vládě socialistů a Evropské lidové strany z posledních let," řekl v Paříži Salvini. Podle něj by měli dorazit zástupci takových hnutí z 15 až 20 zemí. Konkrétní strany ale nejmenoval.

Už loni Salvini s Le Penovou představili společnou koalici pro volby do Evropského parlamentu, kterou pojmenovali Fronta svobody. Salvini se pak pokoušel přesvědčit další lídry podobně zaměřených stran, aby do aliance euroskeptiků vstoupili, ale příliš mnoho úspěchů neměl. Zástupci polské polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) dnes definitivně oznámili, že se Salvinim spolupracovat nehodlají.

Italský vicepremiér tento týden oznámil, že v pondělí v Římě jako předseda Ligy oficiálně zahájí kampaň před evropskými volbami. I přes jeho snahu navázat kontakty v podobně zaměřených uskupeních v dalších zemích EU ale jeho pozvání na zahájení kampaně přijaly pouze tři strany - Alternativa pro Německo (AfD), populistická a protiimigrační Strana Finů a protiimigrační Dánská lidová strana (DPP).

Pozvánku na zahájení kampaně Ligy dostala i česká SPD. Její předseda Tomio Okamura ani místopředseda Radim Fiala se ale akce nemohou zúčastnit, protože mají dlouhodobě naplánovaný jiný program, který nebylo možné přeložit, řekl ČTK Okamura. Salvini by podle něj ale měl poslat zdravici na plánovaný pražský mítink SPD před evropskými volbami na konci dubna.