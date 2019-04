Británie už vydává nové pasy, zmizel nápis Evropská unie. Reakce jsou rozporuplné

Nové pasy se začaly vydávat 30. března, tedy ode dne, který měl být podle původních plánů prvním dnem po odchodu Británie z EU. Podle BBC ale někteří žadatelé stále dostávají i staré pasy, na kterých je kromě znaku a nápisu "Spojené království Velké Británie a Severního Irska" napsáno také "Evropská unie". Úřady totiž hodlají vyčerpat zásoby předtištěných obálek.

Being a miserable BNO holder, I take pleasure in seeing the removal of European Union from the post-#Brexit British #passport. I bet the UK is busy printing the new passports with unused BNO covers. #UK 😂😂🤣🤣🤣#Hongkong #HK pic.twitter.com/BhZm5doHcs