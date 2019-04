"Zrada a existenciální hrozba!" Britský tisk útočí na Mayovou kvůli odkladu brexitu

List The Daily Telegraph označil uplynulé dny za "týden, kdy Mayová dala v sázku vše... a nedosáhla ničeho". Pod palcovým titulkem "brexitová zrada" noviny naznačují, že rozhodnutí požádat o další odklad termínu brexitu představuje "existenciální hrozbu" pro premiérčinu Konzervativní stranu.

Odklad odchodu Británie z EU na termín po 22. květnu by totiž znamenal, že by se země musela účastnit voleb do Evropského parlamentu, což je podle The Daily Telegraph pro mnohé konzervativce nepřijatelné. Premiérku už mnozí konzervativní poslanci varovali, že účast v evropských volbách by pro stranu byla katastrofou.

Také list Financial Times se na titulní stránce věnuje žádosti premiérky Mayové o odklad termínu brexitu ze současného 12. dubna na 30. června. Upozorňuje mimo jiné na "chladnou reakci", kterou vyvolal páteční krok předsedkyně britské vlády v některých evropských metropolích, i na to, že pohled Mayové a předsedy Evropské rady Donalda Tuska na délku případného odkladu se podstatně liší. Tusk by chtěl brexit odložit o rok s možností dřívějšího vystoupení v případě schválení dohody, připomněly Financial Times. Podle listu je většina šéfů států a vlád evropské sedmadvacítky nakloněna delšímu odkladu "s přísnými podmínkami".

List The Guardian ale tvrdí, že vlády v Paříži, Madridu či Bruselu nechtějí na dlouhý odklad brexitu přistoupit a připouštějí odklad vystoupení Británie z EU jen o několik týdnů. Na titulní stránce se list věnuje i jednáním mezi vládou a opoziční Labouristickou stranou, která by podle představ premiérky Mayové měla přinést východisko z aktuálního brexitového patu. The Guardian cituje některé labouristické poslance, podle kterých ovšem premiérka "odmítá v brexitových rozhovorech přistoupit na kompromis".

Bulvární listy Daily Express, Daily Mirror a The Sun, ani deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, se dnes na titulních stránkách brexitu nevěnují.