Žluté vesty se šikují po celé Francii, vypukne už 21. kolo protestů

Účastníci jedné z demonstrací v Paříži by měli projít městem z Náměstí Republiky ve východní části centra až do obchodní čtvrti La Défense. Protestovat se na ní bude tentokrát především proti "umění daňové optimalizace". Druhá z demonstrací vyrazí z nádraží Montparnasse na jihu Paříže a projde na severovýchod města.

Na třídě Champs-Élysées, na náměstí Étoile s Vítězným obloukem a v okolí Elysejského paláce, kde sídlí prezident, a Národního shromáždění se ani tuto sobotu demonstrovat nesmí.

#ActeXXI of the #GiletsJaunes at #Rouen : the face-to-face continues. There is no more direct tension, just songs. #Yellowvests #Acte21 #France

pic.twitter.com/H5bj8aqMHP