"Nájemci nejsou citróni!" V Berlíně protestovalo 20 tisíc lidí proti drahému bydlení

"Chceme město, kde si všichni mohou dovolit bydlení," shrnul jeden z řečníků na Alexandrově náměstí v centru Berlína krátce po poledni požadavky 280 organizací, které se zapojily do dnešní akce. Ta podle policie přilákala "výrazně více" než 10.000 lidí, podle pořadatelů dokonce na 40.000. Pozorovatelé, na něž se odvolává agentura DPA, mluví o 20.000 účastníků.

Obdobné demonstrace v dalších německých městech byly o poznání menší. V Lipsku přišlo podle organizátorů 2000 protestujících, v Drážďanech kolem 500. V Mnichově se jich podle policie sešlo asi 300 a ve Frankfurtu nad Mohanem zhruba 150.

Berlínští protestující třímali plakáty s nápisy jako "Bydlení je lidské právo", "Nájemci nejsou žádné citróny" nebo "Srdce místo profitu". Z centra Berlína se v brzkém odpoledni vydali směrem na městskou část Treptow, kde demonstrace skončila před veletrhem zaměřeným na nemovitosti.

"Je potřeba změnit politiku, vytvořit na ni tlak," řekl dnes ČTK k cílům protestu rodilý Berlíňan Klaus Laue. Situace, kdy nájmy v německé metropoli za deset let stouply o 90 procent, je podle něj nadále neúnosná. Podpořil proto svým podpisem také iniciativu nazvanou Vyvlastnit (firmu) Deutsche Wohnen a spol. Cílem iniciativy je za náhradu vyvlastnit všechny byty, které patří firmám vlastnícím v Berlíně více než 3000 bytů.

Právě zástupci této iniciativy byli dnes mezi protestujícími, z nichž některé zdobily i komunistické nebo duhové vlajky, často vidět, když sbírali podpisy. "Zatím to jde velmi dobře, skoro každý oslovený podepisuje," řekl ČTK jeden ze sběračů, který už za první půlhodinu získal zhruba 20 podpisů.

Gentrification on steroids: rent prices in Berlin have DOUBLED in the last decade. When will this madness end?#Mietenwahnsinn #wirbleibenalle pic.twitter.com/5bDbPvVcZZ