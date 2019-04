Brit otrávený novičokem se setkal s ruským velvyslancem. Ten se zmohl jen na propagandu

"Navštívil jsem ho, abych se zeptal: 'Proč vaše země zabila moji přítelkyni?', ale nedostal jsem vlastně žádné odpovědi. Dostalo se mi jen ruské propagandy," řekl Rowley bulvárnímu listu Sunday Mirror.

Rowley loni v červnu daroval své partnerce Dawn Sturgessové krabičku s lahvičkou, kterou našel v koši a o níž si myslel, že obsahuje voňavku. Balení však pouze napodobovalo parfém, v lahvičce byla ve skutečnosti bojová látka novičok a Sturgessová po jejím použití zemřela. Rowley se po pobytu v nemocnici zotavil, trpí ale vážnými zdravotními následky.

Novichok victim Charlie Rowley confronts Putin's man -and asks key question https://t.co/GUjjj7pKCf pic.twitter.com/OXu7PAtLHP — Daily Mirror (@DailyMirror) 6. dubna 2019

Rowley se Sturgessovou žili v jihoanglickém Amesbury, asi deset kilometrů od Salisbury, kde byli počátkem loňského března novičokem zasaženi Sergej Skripal a jeho dcera Julije. Skripal je bývalý ruský agent, který spolupracoval s britskou, ale i s některými dalšími evropskými tajnými službami. On i jeho dcera Julije se po zotavení na veřejnosti již neobjevili. Podle Britů jsou na bezpečném místě a o kontakt s ruskými úřady nestojí.

Setkání Rowleyho s ruským velvyslancem zorganizoval sám bulvární list Sunday Mirror. V rozhovoru, který mu poté poskytl, Brit uvedl, že diplomat popřel, že by Moskva stála za útokem na Skripalovy. "Některé věci, které mi řekl ve snaze dokázat, že Rusko za to není zodpovědné, byly směšné," uvedl Rowley. "Pořád si myslím, že ten útok provedlo Rusko," dodal.

Jedním z Jakovenkových argumentů bylo podle Rowleyho tvrzení, že pokud by bojová látka byla skutečně vyrobena v Rusku, byla by mnohem silnější a zabila by mnohem více lidí.

"Řekl, že Rusko má jen velmi malé množství novičoku, protože ho používají jako protilátku a už ho nevyrábějí," řekl Rowley. "Řekl, že jedinými zeměmi, které jej nyní vyrábějí, jsou Česká republika a Amerika," dodal Brit.

Jakovenko po schůzce s Rowleym uvedl, že odpověděl na všechny otázky, problémy měl jen s odpovědí na tu, která se týkala výsledků vyšetřování, neboť "britská vláda neodpovídá na naše dotazy". Diplomat Británii vyzval, aby zveřejnila závěrečnou zprávu z vyšetřování.

Britští vyšetřovatelé loni v září uvedli, že nashromáždili dostatek důkazů, aby mohli z útoku na Skripalovy obvinit dva Rusy, kteří vystupovali pod jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov a které média identifikovala jako agenty ruské vojenské rozvědky GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepigu. Britská vláda ze zodpovědnosti za čin opakovaně obvinila Rusko, což Moskva odmítá.

V souvislosti s otravou Skripalových loni v březnu český prezident Miloš Zeman uvedl, že v ČR se v malém množství vyráběl a testoval novičok, po testování byl ovšem zničen. Oznámil, že vychází ze zprávy Vojenského zpravodajství; Bezpečnostní informační služba naopak podle Zemana dospěla k závěru, že tento plyn není novičok. Premiér Andrej Babiš později uvedl, že v Česku se nevyráběla, nevyvíjela, ani neskladovala látka typu novičok. Zemanovy výroky uvítalo Rusko, podle kterého prezidentova slova vyvrátila obvinění britských vyšetřovatelů, že za útokem na Skripala stojí Moskva.