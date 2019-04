Ostrý spor ve Francii: Kolik žlutých vest v sobotu protestovalo? Čísla se značně liší

Minulý týden podle ministerstva vnitra akce žlutých vest přilákaly 33.700 účastníků. Pod třicet tisíc účastníků klesla účast až do této soboty jen jednou, a to 9. března. Nejvíce lidí - přes 287.000 - vyšlo do ulic protestovat proti vládě během prvních demonstrací 17. listopadu loňského roku.

Nižší byl tuto sobotu také počet lidí, kteří se ve žlutých reflexních vestách zapojili do pochodů, které prošly francouzskou metropolí. Zatímco v sobotu 30. března jich byly podle odhadu ministerstva vnitra ještě 4000, tuto sobotu jich byly 3500.

BREAKING: Video shows more people joining the march as thousands of Yellow vest protesters march through #Paris ,France. #GiletsJaunes #ActeXXI

pic.twitter.com/e9u5L2n2Qv — Global News Network (@GlobalNews77) 6. dubna 2019

Žluté vesty proti oficiálním údajům pravidelně protestují. Podle nich tuto sobotu demonstrovalo proti sociální a daňové politice současné vlády přes 73.000 nespokojených.

Kromě Paříže větší množství lidí protestovalo například ve městech Rouen, Nice, Nantes, Toulouse, Montpellier či Bordeaux. V přístavním městě Saint-Nazaire se sešli delegáti hnutí z celé země na "shromáždění všech shromáždění". Zabývali se návrhem na sestavení kandidátky do obecních voleb v roce 2020. Podle agentury AFP přitom ale zdaleka nepanovala jednota.