Snaha odvolat článek 50: Autorka online petice proti brexitu čelí nadávkám a výhrůžkám smrtí

Mayová zdůrazňuje, že občané Spojeného království téměř před třemi lety demokraticky rozhodli, že chtějí z evropského uskupení odejít. Dle premiérčiných opakovaných slov je tedy načase, aby k naplnění jejich vůle konečně došlo. Vzhledem k protahujícím se vyjednáním s evropskými protějšky i parlamentní opozicí (Labouristickou stranou Jeremyho Corbyna) je však ten nejzásadnější krok stále více v nedohlednu.

V takovéto situaci by se alternativa setrvání britských ostrovů v EU, kterou signatáři petice podporují, mohla opravdu nabízet. Na rozdíl od předsedy Evropské rady Donalda Tuska ale Mayová v žádném případě tuto možnost nepovažuje za reálnou.

O petici, která určitým způsobem „mobilizovala“ britské občany a která jim zároveň nabídla jakousi vidinu možného vzdoru a protestu proti Mayové a její vizi Brexitu, promluvila její samotná iniciátorka – Margaret Anne Georgiadouová. Uvedla, že od spuštění online petice 21. března čelila už několika výhrůžkám smrti.

Autorka si ze strachu smazala svůj profil na Facebooku a odcestovala do zahraničí. Na svém twitterovém účtu vyjádřila frustraci ze situace, do které ji její iniciativa dostala. V příspěvku napsala: „Kdo požaduje Brexit tak moc, že by byl ochoten pro něj i zabít?“

Margaret Anne Georgiadou obdržela již tři telefonické výhrůžky smrti a předtím, než si smazala facebookový účet, byla terčem narážek, nadávek a výhrůžek i na sociálních sítích.